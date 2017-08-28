Звезда российского кино отправился воевать за Украину

Сейчас Анатолий Пашинин служит добровольцем в зоне военного конфликта на Донбассе.

День независимости Украины актер встретил на передовой в составе восьмого отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии «Аратта».

На днях в соцсетях появились снимки, где Анатолий Пашинин стоит в военной форме рядом с сослуживцами.

Всего в зоне антитеррористической операции актер провел уже месяц.

Российское телевидение несколько раз в год крутит культовые «Грозовые ворота», где главный герой, старший лейтенант Доронин (Анатолий Пашинин), образец российского офицера, убеждает миллионы россиян, что умирать за Кремль – это почетно и красиво.

Однако после «Евромайдана» кумир миллионов телезрителей бросил в Москве престижную работу, оставил квартиру в центре, влиятельных друзей и богемную жизнь и вернулся в Украину, в Запорожье.

С началом боевых действий на Донбассе, актер стал помогать украинской армии материально, а когда деньги закончились, сам отправился воевать за Украину.

К слову, его старший брат Константин является офицером ВСУ. Он воевал под Донецким аэропортом в самый разгар боевых действий там. Теперь у Анатолия Пашинина, кроме брата, есть еще целый батальон собратьев…

Анатолий Пашинин родился в Кировоградской области Украины, в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Зрителям стал известен ролями в кинофильмах «Мы из будущего», «Адмирал», а также сериалах «Грозовые ворота», «Провинциалы», «Побег».

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств