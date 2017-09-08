Зрение: правда и мифы

Пожалуй, каждый из нас в детстве слышал от родителей наставления «не надевай чужие очки – ослепнешь», «не смотри долго телевизор – ослепнешь», «не смотри на солнце…» и прочее в этом роде. И по сей день многие продолжают верить в то, чем пугали нас в детстве касательно зрения. А ведь далеко не всё из этого правда.

Давайте разберёмся, так ли вредно для наших глаз то, что запрещали нам в детстве наши родители.

Надевать чужие очки вредно

Действительно, чужие очки надевать не стоит. Конечно, от простой примерки со зрением ничего не случится, но если походить в чужих очках длительное время, то можно заработать, как минимум, усталость глаз и головную боль. Не исключены также близорукость и ухудшение зрения.

Если смотреть на солнце, можно ослепнуть

Ослепнуть – вряд ли. А вот получить ожог роговицы глаза – запросто. Для этого не обязательно даже смотреть на солнце, достаточно полюбоваться какой-либо светоотражающей поверхностью (например, снегом или водой).

Если сдвигать глаза к носу, они могут остаться в таком положении навсегда

Нет. При этом действии может возникнуть неприятное ощущение, но оставить глаза в сведённом к носу положении вам не удастся, даже если по какой-то странной причине вы этого очень захотите.

Телевизор и компьютер вредны для глаз

На самом деле наукой не доказан вред для глаз телевизора и компьютера. А то, что мы можем чувствовать дискомфорт после долгого пребывания перед ними, связано с тем, что, глядя любимый сериал или играя в увлекательную компьтерную игру, мы моргаем всего лишь раз в две минуты при норме – раз в 20 секунд. За счёт этого роговица глаза подсыхает, и мы чувствуем усталость, напряжённость глаз и головную боль.

Нельзя смотреть телевизор/сидеть за компьютером без света

Если у вас это не вызывает неприятных ощущений, то можно. Хотя во избежание излишнего напряжения глаз, на экран телевизора и монитор компьютера (да и на все остальные гаджеты) лучше смотреть хотя бы при минимальном освещении.

Нельзя читать лёжа

Да, представители старшего поколения долго в это верили. Но последние исследования доказали, что чтение лёжа никакого вреда глазам не приносит. Главное, чтобы книга находилась на оптимальном расстоянии: 30 см от глаз. А не стоит читать лёжа на боку, ведь тогда расстояние от текста до глаз будет разным, что создаст сильное напряжение зрения.

От сварки можно ослепнуть

Ослепнуть нельзя. Но, как и в случае с солнцем, можно получить ожог роговицы. Последствием того, что вы смотрите без специальной маски на сварку, может стать светобоязнь, при которой вы не сможете открыть глаза. К счастью, через пару суток это состояние пройдёт. Но всё же не стоит любоваться сваркой без защиты глаз.

Нельзя открывать глаза под водой

Смотря какая вода. В ванне действительно нырянием лучше не увлекаться, ведь водопроводная вода обеззараживается хлором, что может вызвать конъюнктивит. Тем более не стоит нырять без маски в бассейне – там концентрация хлора ещё выше. Пожалуй, в пресноводных водоёмах открывать глаза тоже не нужно. Это связано с тем, что в таких местах часто высокая концентрация различных болезнетворных бактерий, которые могут стать причиной инфекционного заболевания. А вот в морской воде открывать глаза можно. Правда, не всегда это будет комфортно: всё зависит от концентрации соли в воде.

Черника и морковь полезны для зрения

Безусловно, черника и морковь содержат в себе полезные для глаз вещества. Но никто из нас не съест в сутки столько черники или моркови, сколько нужно для оказания на зрение какого-либо эффекта.