«Золотой дубль» бобруйских «пляжниц»

«Кировск-ДЮСШ» – «Бобруйчанка» – 1:12.

«Славянка» Минск – «Бобруйчанка» – 1:6.

«Бобруйчанка» – «Звезда» Санкт-Петербург – 5:4 (1:1; 1:1 – доп. время; 3:2 – по пен.).

В последний уикенд лета в Минске на площадке столичного СОК «Олимпийский» был разыгран Открытый Кубок Беларуси по пляжному футболу среди женских команд. Впервые в этом сезоне турнир получил подобный статус. Помимо белорусских команд, приехали и три российских коллектива. Причем, это были команды высокого уровня!..

Например, санкт-петербургская «Звезда» недавно выиграла чемпионат России и стала четвертой на европейском Winners Cup. «Драйв 32» из Брянска завоевал «серебро» первенства наших восточных соседей. А команда «Ника», представлявшая поселок Большаково из Калининградской области, усилилась белорусскими девушками: Ольгой Павлють, Марией Буйко и Анастасией Слыш (лучшим игроком недавнего чемпионата Беларуси).

Шесть команд-участниц были разбиты на две группы по географическому принципу. В белорусской группе компанию чемпионкам страны – футболисткам «Бобруйчанки» – составила столичная «Славянка», выступающая в чемпионате Беларуси по большому футболу, а также – «Кировск-ДЮСШ». По завершении однокруговых турниров, девчата провели стыковые матчи за медали и 5-6-е места.

В стартовом поединке бобруйчанки встретились с географическими соседями из Кировска. Избежать разгромного поражения с двузначным счетом юным кировчанкам, несмотря на все их старания, не удалось – 1:12 (Белова-4, Третьякова-3, О.Гавриленя-3, Краснова, Адамович).

Также не испытали больших проблем подопечные тренера Николая Касаткина и во встрече со «Славянкой». Хотя чемпионки наколотили хозяйкам площадки мячей вдвое меньше, чем в первой игре, они одержали крупную итоговую победу – 6:1 (Ласточкина-3, Ботяновская-2, Белова).

Таким образом, набрав шесть очков, наши девчата заняли первое место в своей группе и получили право сражаться за главный трофей в финальном поединке. Соперником бобруйской дружины стал победитель российской группы – «Звезда» из Санкт-Петербурга. В итоге, финал стал украшением турнира, по крайней мере, по своей драматургии…

В основное время соперницы обменялись голами и продолжили выяснение отношений в овертайме. Там россиянка Канаева ударом «ножницами» через себя вывела россиянок вперед. Белоруски бросились отыгрываться, и это им на «падающем флажке» удалось, благодаря усилиям капитана команды – Беловой.

Ну, а в серии пенальти Белова в ходе своей попытки угодила мячом в перекладину. А решающим здесь стал вклад еще одного ветерана белорусского клуба – голкипера Новиковой. Она смогла парировать два девятиметровых удара из четырех, принеся своей команде победу с общим счетом 5:4 (О.Гавриленя, Белова; в серии пенальти – Бузинова, Третьякова, Крылова).

«Бобруйчанка» стала обладателем Кубка Беларуси по пляжному футболу, получила почетную грамоту и золотые медали!

Таким образом, бобруйчанки оформили «золотой дубль», завоевав вслед за чемпионским титулом второй по значимости почетный трофей. Серебряные награды достались футболисткам из Питера, «бронзу» завоевала «Славянка», обыгравшая в матче за третье место «Драйв 32».

В трех номинациях были вручены и персональные награды. Лучшим бомбардиром турнира стала Иветта Акулова из Брянска, на счету которой семь голов. Лучшим вратарем турнира признана Виктория Силина из «Звезды». Ну, а лучшим игроком Кубка Беларуси названа бобруйчанка Оксана Белова, кстати, записавшая на свой счет шесть забитых мячей.

Вот кто в бобруйской дружине оказался причастен к завоеванию почетного титула: вратарь Светлана Новикова, полевые игроки Татьяна Краснова, Оксана Белова, Ольга Анисковцева, Виктория Крылова, Ольга Гавриленя, Наталья Ласточкина, Виктория Адамович, Алена Бузинова, Инна Ботяновская, Ирина Третьякова и Елена Шевчук.

Семен Портовцев

Фото beachsoccer.by