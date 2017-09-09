Золото, кости, стража

Золото

По сообщению пресс-службы Национального Банка РБ, международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2017 года составили 6,994 млрд. долларов в эквиваленте, увеличившись за август на 4,9%, или на 328,8 млн. долларов.

Это максимальный объём золотовалютных резервов (ЗВР) с октября 2013 года.

Как сообщается, за январь-август прирост ЗВР составил 2066,4 млн. долларов, или 42%.

Кости

На фоне этих небывалых миллионов и миллиардов, и на фоне привычных шумных рапортов о небывалых успехах в борьбе за урожай и «продовольственную безопасность» нашей страны, в последние недели всё чаще и чаще в независимых СМИ всплывает тема самых банальных… костей.

Тех самых, которые совсем без мяса, и продаются с расчётом на владельцев четвероногих домашних питомцев за символическую, по нынешним временам, цену.

А в реальности…

По сообщениям из Гомеля, Пинска, Барановичей, Полоцка пожилые люди, пенсионеры, да и не только, вынуждены покупать их себе на пропитание.

И если ещё полгода назад покупатели делали вид, что берут эти кости для своих мифических кошечек и собачек, то сейчас, не стесняясь, старики дружно обсуждают в очередях рецепты возможных блюд из этих костей, которые, согласно надписи на ценнике, предназначаются на прокорм животных…

И нет в этом ничего странного. Самая настоящая нищета подступает всерьёз. И это чувствуется во всём… Половина пенсий уходит на коммуналку, ещё четверть – на самые необходимые таблетки из ближайшей аптеки, а то, что остаётся – на элементарное физическое поддержание жизни, т.е. – на кости…

Несколько экзотично для европейской, мирной, невоюющей уже 73-й год страны, на исходе второго десятилетия 21-го века…

А недавно было объявлено, что до конца года резко подорожает коммуналка, и видимо, по этой причине, костей в магазинах будет продаваться заметно меньше…

Стража

В общем, дела в нашей стране идут хорошо. Очень хорошо.

А стражники, т.е. вооружённые люди в спецодежде «милитари», как всегда, – на первом плане. Они в приоритете для любого правителя с авторитарным стилем правления.

И Беларусь – не исключение. Днями было объявлено, что до конца года сразу на 40 процентов (в два приёма – по 20 %) повысится денежное содержание милиционеров и военных.

Всех остальных – бюджетников, рабочих и пенсионеров аналогичное радостное событие почему-то обошло стороной…

Впрочем, понятно, почему… Никакого секрета тут нет. После народных волнений прошедшей весны охрана своего пошатнувшегося трона становится для стремительно теряющего популярность и авторитет в народе правителя задачей номер один…