Зима – во двор, капремонт – в дом!

Как редкая птица долетит до середины Днепра, так мало кому из квартиросъёмщиков удается «пережить» капремонт. Не растрепав «нервы», не потеряв здоровье…

И все равно – разве вот мы могли мечтать о таком счастье, – если нашему дому всего 48 лет, а рядом стоят «строения» 1810 г. – без капремонта? Правда, эти дома внешне выглядят намного лучше нашего…

Игра без правил

И вот, с большой задержкой в сроках начала этого самого «ремонта» (вместо августа – 11 октября) и без собрания жильцов перед его проведением, началась, так сказать, «игра без правил».

Ремонт законодательно не был оформлен, т. е. не был заключен договор с каждым квартиросъемщиком ведь это – «капитальный», затрагивающий «внутренности» квартир!). Между тем основная масса жильцов дома по переулку Тухачевского, 4 (о котором речь) – пенсионеры, то есть – люди с ослабленным здоровьем. Есть среди них и лежачий больной…

Но «автор идеи» – проведения капремонта в зиму – такие «детали» определенно не учитывал. Им руководил известный философский закон Незащищенности. Пенсионеры, как известно, самая уязвимая часть населения.

Интересная особенность – каждый раз, когда представители нашего дома приходили в БУКДПОЖФ, в кресле руководителя, оказывался новый человек. Вначале это был А.В. Баранов, потом Т.Г. Меншикова, далее – С.М. Кот. Они внимательно выслушивали, записывали вопросы, обещали ответить… И так – все последние месяцы…

Было б сказано, забыть недолго…

Вопросы наши чиновникам-коммунальщикам затрагивали широкий спектр проблем – от сроков проведения капремонта до оплаты за квартиру.

Так, площадь жилых помещений, судя по «жировке»,– 1993,83, а вспомогательных – 1856.4. Откуда берутся эти цифры? И за что платим? Вопросов задавалось нами много, но какие бы ответы не прозвучали, они меркнут на фоне того, что происходит в действительности.

Дом поставлен на капремонт без выселения жильцов. Капремонт идет без соблюдения техники безопасности, с нарушением технологического процесса. Работы на крыше – в зоне, которую не «охватывает» ограждение на земле и нет руководителя внизу, который бы «координировал», следил за всем происходящим. В том числе – безопасностью людей, идущих к себе домой в «зоне» ремонта.

Вопрос несоблюдения т/б «зафиксирован» в БУКДПОЖФ, но выводы из происходящего не сделаны.

В частности, работы на крыше происходят тогда, когда погодные условия этому не благоприятствуют. Невольно вспоминаешь такой же с капремонтом в аналогичном доме напротив, – в июне прошлого года, когда было сухо и условия «соответствовали».

Складывается впечатление, что у рабочих для работы нет необходимого материала. Поэтому и не выдерживается график прихода и ухода с работы, бывают перерывы в работе по нескольку дней, нарушается технологический процесс. Тогда зачем было начинать капремонт?

Подробности «произошедшего» смотрите в нашем видео.

Любовь Бидюк