Жителей и гостей Бобруйска приглашают на променад по городу

22 ноября в рамках творческой лаборатории VI Республиканского фестиваля национальной драматургии им. В.И.Дунина-Марцинкевича пройдет спектакль-променад «Про Бобруйск».

Необычный и интересный для зрителей формат расскажет о городе, его жителях и истории. Его представит центр белорусской драматургии. (драматург В. Королев, режиссер А. Марченко, куратор проекта А. Василевич).

Спектакль-променад создает эффект максимального присутствия и погружения участников в сюжет происходящего.

Записаться на необычный бесплатный спектакль можно по телефонам 72-18-19, 71-69-28. Сбор участников в 11.45 в фойе театра.

Поскольку организаторы обещают пройти по Бобруйску расстояние около четырех километров, следует быть в удобной обуви и теплой одежде.

Елена Широкая