Жила-была одна прекрасная страна, а потом…

Жила-была одна прекрасная страна. По сравнению с соседями экономика там процветала. Страна активно продавала полезные ископаемые. Сельское хозяйство было довольно эффективным. Все говорили о чудесных перспективах.

Но потом появились проблемы. Все началось с того, что главой государства стал человек, который очень любит власть. Объявив себя героем, который спас народ, он стал придумывать разные способы, чтобы задержаться на своем посту. Политически и физически он уничтожал оппонентов. Оппозиция была маргинализирована и выброшена из политической системы. Акции протеста, во время которых люди требовали реформ и изменений избирательного законодательства, разгонялись с особой жестокостью.

Проводились фальшивые выборы и референдумы, на которых вождь обязательно всех побеждал. В результате оставался на посту несколько десятков лет и не скрывал, что хотел бы руководить пожизненно. Сначала люди поверили в вождя, но через несколько лет у народа уже никто и не спрашивал.

Вполне логично, что через некоторое время владыка начал шалить в экономике. Он прежде всего занимался тем, как разделить национальный пирог, а не тем, как его увеличить. Нарушалось право собственности, у собственников брутальным образом отбирали имущество и недвижимость. В результате инвесторы были распуганы, с каждым годом экономика приходила во все больший упадок, производство падало, росла безработица.

Чтобы как-то выйти из критической ситуации, там пошли, как казалось, по самым легкому пути: начали печатать пустые деньги. В результате страна оказалась среди мировых лидеров по инфляции. Последствия были печальные, единственным выходом стала долларизация экономики.

Ведущие кадры и свое окружение властитель подбирал из того региона, откуда он сам родом. Принцип лояльности заменил профессионализм и компетентность.

Из-за нарушений прав человека начался конфликт с Западом. Западные страны вводили санкции. Диктатор обрушился на них с самыми резкими обвинениями. Он упрекал США и Европу за то, что они используют «двойные стандарты», финансируют оппозицию и вообще вмешиваются во внутренние дела независимой страны, всячески вредят ее экономике. «Мы отвергаем попытки навязать нам новые правила, которые противоречат нашим ценностям, нормам, традициям», — говорил вождь с трибуны ООН.

Этот повелитель был не очень разборчивым в личной жизни, у него появились внебрачные дети.

Через некоторое время члены семьи начали все больше фигурировать на информационном экране, население их живо обсуждало, и это стало частью политики.

Вы догадались, о какой стране я пишу? О Зимбабве.

В дополнение пару штрихов, которые отличают ситуацию в Зимбабве от Беларуси. Роберт Мугабе правил страной 37 лет.

Инфляция в определенный момент достигла 321 млн%!

Мугабе обвинил своего оппонента в колдовстве.

Наконец Мугабе решил сделать наследницей свою жену, которая моложе его на 42 года. Это она, Грейс Мугабе, заявила на митинге: «Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата. Вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе».

Ставка на жену стала роковой для Мугабе. Военные не выдержали такой неадекватности и вмешались. Зимбабвийская драма еще не завершена. А для Беларуси это напоминание о будущем.

Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»