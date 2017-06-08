Здравоохранение – с риском для жизни?

Визит в медицинское учреждение может быть стрессом для человека по разным причинам. Бобруйская медицина, как можно судить, «расширяет границы» стрессоустойчивости своих пациентов.

Фасад женской консультации №2, находящейся по адресу ул. Минская, 73, сделан в виде стеклянной витрины. Одно из огромных стекол дало трещину. Когда именно это произошло – неизвестно. Скорее всего, больше года назад.

Данный дефект может представлять опасность – как для пациенток консультации, так и для посетителей расположенного рядом отделения банка.

Примечательно, что треснувшее стекло (вероятно, в целях безопасности) заклеено… скотчем. Ранее на нем висела бумага формата А4 с предупреждающим текстом «Не подходить опасно!!!». Но шрифт предупреждения был настолько мал, что ознакомиться с его содержанием можно было, лишь подойдя к нему на небезопасное расстояние…

Бобруйские активисты гражданской кампании «Наш Дом» обратили внимание на проблему и 6 июня отправили электронное обращение в городскую администрацию.

Спустя несколько дней после обращения кое-что изменилось. На витрине консультации появилось новое предупреждение: «Осторожно разбито стекло» (прим. «БК»: пунктуация авторская). Разобрать написанное теперь можно и с относительно «безопасного» расстояния – шрифт стал значительно крупнее.

Вероятно, именно так, по мнению городских властей, проблемы и решаются. С помощью принтера.

Александрина Глаголева