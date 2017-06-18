Здоровые зубы – красивая улыбка

О пользе улыбки знают все. Улыбка укрепляет иммунитет и уменьшает стресс. Но иногда именно необходимость улыбаться является причиной для стресса. И случается это тогда, когда у человека нездоровые зубы, которые ему стыдно показать окружающим.

А ведь на самом деле поддерживать зубы в хорошем состоянии совсем несложно. Для этого достаточно придерживаться простых правил.

Правильное питание

Обязательно включите в свой рацион продукты, содержащие кальций: молоко (и другие молочные продукты), свеклу, бобовые, брокколи, шпинат, редис, орехи.

С самого раннего детства, как только у ребёнка появляются первые зубки, предлагайте малышу твёрдую пищу – сухари, морковь, яблоки. Твёрдая пища массирует дёсны и укрепляет зубы.

Полезно после приёма пищи съедать яблоко и взрослым: оно очистит полость рта от налёта. Это отличная профилактика кариеса.

Ешьте поменьше сладкой пищи. Хотя здесь значение имеет не столько количество сладостей, сколько время, которое они находятся во рту. Поэтому не рекомендуется увлекаться сосательными леденцами. Лучше съесть шоколадную конфету.

Не стоит в больших количествах пить концентрированные соки и газированные напитки.

Правильная чистка зубов

Чистите зубы в течение трёх минут два раза в день: утром перед едой и вечером перед сном. Не забывайте о чистке дёсен и языка. Зубную щётку следует выбирать средней жёсткости и менять её не реже, чем раз в три месяца.

Зубную пасту выбирайте в соответствии с состоянием ваших зубов и дёсен: для здоровых зубов и дёсен подойдёт паста, очищающая зубы от налёта, без каких-либо дополнительных функций; при кровоточивости дёсен и чувствительности зубов приобретайте лечебно-профилактические пасты с компонентами, устраняющими данные симптомы; при более серьёзных проблемах необходимо использовать лечебные зубные пасты.

Полоскание полости рта

После каждого приёма пищи полость рта нужно полоскать как минимум простой кипячёной водой. Но лучше использовать специальные ополаскиватели, в состав которых входят антисептики, дополняющие действие зубной пасты. Можно использовать отвары из лечебных трав (череда, ромашка, зверобой). Для полоскания полости рта прекрасно подойдёт и водный раствор масла чайного дерева: в стакан тёплой кипячёной воды добавьте три капли масла – раствор готов.

Использование зубной нити

Зубная нить помогает очистить межзубное пространство и места, в которые не проникает зубная щётка. Процедура очистки зубов с помощью зубной нити проводится следующим образом: аккуратно протяните нить между зубами, совершайте ею возвратно-поступательные движения. Сначала очистите верхние зубы, затем переходите к нижним. Каждый раз используйте новый участок нити.

Регулярное посещение стоматолога

Многим эта процедура кажется неприятной. Но больше неприятностей принесёт игнорирование посещения стоматолога, ведь болезнь легче предупредить, чем её лечить. Ходите на профилактические осмотры к своему стоматологу раз в полгода. Не откладывайте визит в стоматологический кабинет, если почувствуете зубную боль – она может говорить о серьёзной проблеме.

Не увлекайтесь процедурой отбеливания зубов

Безусловно, белые зубы – это красиво. Но не забывайте о том, что процедура по отбеливанию зубов наносит вред зубной эмали. Даже отбеливающие пасты рекомендуется использовать не чаще трёх раз в неделю.