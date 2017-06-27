Задержанный в Титовке наркоделец подозревается в продаже смертельной дозы метадона

По версии следствия, в апреле именно он продал наркотик покупателю, который приняв дозу, умер.

В середине июня в поселке Титовка под Бобруйском ОМОН штурмом ворвался в частный дом, задержав 36-летнего мужчину – представителя этнической диаспоры цыган вместе с супругой.

Там же, по месту жительства, обнаружили и метадон. К слову, ранее задержанный уже был судим за оборот наркотиков и действия с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Следователи пришли к выводу, что именно у этого подозреваемого приобрел наркотик 35-летний бобруйчанин, погибший после приема одной дозы в квартире дома по улице 50 лет Октября седьмого апреля этого года.

Расследование уголовного дела продолжается.

Василий Куликов

Фото из интернета