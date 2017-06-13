За участие в «митинге нетунеядцев» у бобруйского лидера социал-демократов арестовали имущество

Судебные исполнители наложили арест на автомобиль и дачу Юрия Гриневецкого из-за неоплаты штрафа за протест против Декрета №3.

О том, что его имущество под арестом, лидер бобруйской ячейки Белорусской социал-демократической партии «Грамада» узнал из писем, которые получил 10 июня. Ещё ранее судебные исполнители пытались заблокировать его телефонный номер оператора «Велком».

Юрий Гриневецкий отмечает, что такие действия судебных исполнителей незаконны, поскольку сроки для оплаты штрафа ещё не вышли. Суд над активистом прошёл 13 марта, на следующий день после митинга. Тогда судья Татьяна Тарабуева присудила лидеру бобруйских социал-демократов штраф в размере 30 базовых величин (690 рублей).

Юрий Гриневецкий направил кассационную жалобу на решение бобруйского суда в Могилёвский областной суд. Слушание в Могилёве состоялось 23 мая. Областной суд оставил в силе постановление судьи Тарабуевой. Решение Юрий Гриневецкий получил лишь 29 мая, потому что лично на судебном заседании присутствовать не мог.

Активист отмечает, что согласно закону, у него есть 30 дней на оплату штрафа после вынесения постановления областным судом. Если арест с имущества не снимут, Юрий Гриневецкий намерен обращаться в прокуратуру.

Марина Михневич