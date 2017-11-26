Хурма: десять причин полюбить эту ягоду

Вторая половина осени и зима – то время, когда мы можем побаловать себя хурмой. Обязательно воспользуйтесь такой возможностью: эта вкусная ягода порадует весь организм – от кожи до кишечника.

Мы назовём вам 10 причин, по которым нужно включить хурму в свой рацион немедленно.

1. Высокоэффективная профилактика раковых заболеваний

Плоды хурмы содержат в своём составе большой процент бета-каротина. При попадании в организм бета-каротин синтезируется в витамин А, обладающий свойством защищать ткани органов от воздействия радикалов, вызывающих развитие онкологических заболеваний. Бета-каротина в хурме больше, чем в других ягодах, овощах и фруктах оранжевой расцветки.

2. Снижение вероятности образования камней в почках

Содержащийся в хурме магний снижает риск образования камней в почках, помогает выводить из организма соли натрия и разгружать почки. Эта ягода обладает также мочегонным действием.

3. Польза для сердца

Врачи рекомендуют употребление в пищу хурмы людям, имеющим проблемы с сердцем. Это связано с тем, что в состав хурмы входит большое количество калия. Учёные утверждают, что в борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки.

4. Польза для сосудов

Хурма богата витаминами С и Р, которые снижают хрупкость и проницаемость сосудов. Поэтому хурма показана людям, страдающим варикозным расширением вен и кровоточивостью дёсен.

5. Защита от кишечной палочки

Хурма обладает великолепным антибактериальным действием, помогает защитить организм от кишечной палочки и золотистого стафилококка.

6. Помощь при диарее

Для страдающих хронической формой расстройства кишечника хурма – просто находка. Причина этого – наличие в составе ягоды танинов, которые обладают скрепляющим эффектом. Танины оказывают вяжущее, противовоспалительное действие на слизистую оболочку кишечника.

7. Помощь в борьбе с гипертонической болезнью

Хурма снижает артериальное давление, поэтому гипертоникам рекомендуется включать её в свой рацион. А вот тем, кого часто беспокоит пониженное давление, с хурмой нужно быть осторожными: не стоит увлекаться её употреблением.

8. Помощь при анемии

Хурма богата железом, поэтому её сок рекомендуют при анемии. Кроме того, ягода успокаивает нервную систему, повышает работоспособность.

9. Помощь при кашле

При простуде, сопровождающейся кашлем, полезно полоскать горло соком одной спелой ягоды, смешанным с тремя столовыми ложками тёплой кипячёной воды.

10. Польза для кожи

Маска из мякоти хурмы и яичного желтка – прекрасное средство для борьбы с расширенными порами и угрями. Измельчите хурму на тёрке, смешайте с желтком в равных количествах, наносите на лицо на 15 минут.