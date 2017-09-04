Холодец: вкусно, полезно и бюджетно

Холодец – это вкусное, простое в приготовлении и очень полезное блюдо. А если вспомнить о бюджетности холодца, то он становится просто незаменимым блюдом на нашем столе.

Давайте поговорим о пользе холодца для нашего организма.

Польза холодца

В зависимости от того, какое мясо вы используете, холодец бывает свиной, говяжий и куриный. Каждый из них обладает целым рядом полезных свойств.

Свиной холодец

Заряжает витаминами, микро- и макроэлементами. В свинине содержится большое количество витаминов группы В, витаминов D и Е, цинка, железа, магния и аминокислот. Они помогают организму бороться с такими недугами, как авитаминоз, нехватка кальция и железа.

Устраняет кислородное голодание. Миоглобин, входящий в состав свиного мяса, помогает кислороду активно перемещаться в мышцах, снижая тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогает в борьбе с мужскими заболеваниями. В мясе свиньи содержатся вещества, которые способствуют предотвращению импотенции, простатита, инфекционных заболеваний мужской мочеполовой системы.

Заряжает энергией, поднимает настроение. Свиной жир помогает справиться с упадком сил и депрессией.

Говяжий холодец

Хорошо усваивается. Жирность говядины составляет 25%, усваивается она на 75%. Говядина показана даже при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Улучшает работу глаз. В холодце из говядины содержится витамин А (ретинол), который необходим для работы глаз. Он помогает предотвратить злокачественные изменения в сетчатке глаза и зрительных нервах.

Заботится о суставах. В холодце из говядины много животного белка, необходимого для восстановления тканей. Чтобы не изнашивались межпозвоночные диски и хрящи, организму нужен запас каротина, железа и животного жира. В говяжьем холодце содержится 50% этого запаса.

Повышает физическую активность. Недаром перед посещением тренажёрного зала тренера рекомендуют съедать порцию блюда из говядины – в нём содержатся вещества, повышающие физическую активность.

Куриный холодец

Для куриного холодца опытные хозяйки обязательно используют куриные лапки. И правильно делают. Ведь, несмотря на непривлекательный вид данного продукта, в нём содержится очень много пользы для нашего организма.

Поддерживает необходимое количество витаминов и углеводов. Куриные лапки содержат витамины группы А, В, С, Е, К, РР, и макроэлементы: калий, кальций, магний, железо, фосфор. В состав куриных лапок входит также холин, который нормализует обмен веществ.

Улучшает работу опорно-двигательного аппарата. Куриные лапки имеют в своём составе коллаген, который защищает хрящики от повреждений и благотворно влияет на подвижность суставов.

Нормализует давление. Японские учёные выяснили, что в куриных лапках содержится 19,5 г антигипертонического белка. Этого количества достаточно для того, чтобы бороться с повышенным давлением.

Любой холодец обладает ещё и антибактериальным эффектом, ведь в процессе приготовления в него добавляют чеснок, лук и чёрный перец.