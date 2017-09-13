Хоккейная команда из Бобруйска стартовала в чемпионате Беларуси

«Брест-2» – «Бобруйск» – 6:1 (2:1, 3:0, 1:0).

«Брест-2» – «Бобруйск» – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).

Полтора года – после прекращения существования в марте 2016 года ХК «Динамо» Бобруйск – в нашем городе не было хоккейной команды. И это – несмотря на наличие третьего в стране по вместимости (7191 зритель) ледового дворца – «Бобруйск-Арены». Однако недавно на базе ХК «Бобруйск» создана новая юниорская команда…

10 и 11 сентября состоялись стартовые матчи Открытого чемпионате Беларуси в высшей лиге по хоккею с шайбой. Во втором по силе хоккейном дивизионе страны в новом сезоне принимают участие 14 клубов, два из которых – зарубежные – литовская «Энергия» и армянский «Арарат». Наши земляки дебютировали в турнире выездными матчами с клубом «Брест-2».

Первая в истории игра «Бобруйска», увы, завершилась его разгромом… Несмотря на то, что гости открыли счет уже в стартовые минуты (историческую шайбу забросил Никита Макарчик). Однако после этого брестчане провели 6 безответных голов (три из них – в большинстве). Итоговый результат матча – 6:1 (Макарчик, 3).

Совсем иная картина наблюдалась в ответном поединке, который хозяева площадки выиграли с минимальным перевесом. Примечательно, что все три шайбы в ворота брестского клуба забросили самые юные в команде – 16-летние воспитанники ДЮСШ «Бобруйск-Арена» – 4:3 (Манетов, 31, Павлов, 34, Спивак, 48).

Таковых в команде 8 человек. Все они – учащиеся только что открытого отделения хоккея с шайбой бобруйского УОР. Большинство приезжих хоккеистов пригласили из Могилева – 5 игроков, по четыре воспитанника – столичной и гродненской хоккейных школ, есть юные спортсмены из Витебска, Гомеля, Жлобина и Новополоцка.

Помогать в тренерском штабе в прошлом известному игроку, а ныне уже довольно опытному наставнику – главному тренеру Дмитрию Овсянникову – также будут местные специалисты – Валерий Конопако и Владимир Альховик.

Первая домашняя встреча состоится 17 сентября в 17.00 (церемония открытия – в 16.30), вторая – 18 сентября в 13.00. Соперником бобруйчан будет юниорская сборная Беларуси (U-18). Вход на все домашние игры в «Бобруйск-Арене» будет свободным.

Турнир Высшей лиги будет проходить в два этапа. На первом каждая дружина проводит по две игры на своей площадке и по две – на поле соперника с каждой командой Высшей лиги, согласно календарю.

По итогам первого этапа определяются восемь команд, которые принимают участие во втором этапе – серии игр плей-офф. Завершится первый этап турнира 21 февраля.

Семен Портовцев