Характер погоды не изменится

На предстоящей неделе характер погоды существенно не изменится. Будет пасмурно с незначительными прояснениями.

В начале недели – ветер будет южный, умеренный. Во вторник и среду – северный, северо-западный. Со второй половины – снова будет «дуть» с юга.

В тёмное время суток ожидаются туманы с видимостью от 500 до 1000 метров.

Атмосферное давление будет постепенно расти, ближе к выходным – слабо падать.

Влажность будет высокой.

Пройдут дожди с мокрым снегом.

Температура с понедельника по пятницу ночью составит 0…-2°, днём – 0…+2°.

В выходные дни – ожидается повышение температуры в дневные часы до +5…+7°С.

Тимофей Христенко