Хакеры изучают пользователей

Хакеры взломали приложение «CCleaner». Эта компьютерная программа предназначена для очистки реестра, кэша и списка автоматического запуска.

Киберпреступники при помощи вредоносных кодов получили данные, касающиеся пользователей, в виде имени компьютера, IP-адреса, наличия установленного оборудования и программ. И все эти сведения ушли за океан, предположительно, в США, – к пока к неизвестному хакеру.

Жертвами взлома стали около 2,3 миллиона человек, что составляет 3% от общего числа пользователей «CCleaner». Это касается тех, кто загрузил обновления CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud 1.07.3191. Программы выпущены 15 и 24 августа.

Атаку обнаружила антивирусная компания «Avast». В целях безопасности 15 сентября сервер раздачи обновлений был отключён.

По оценкам специалистов – во всём мире программой пользуются около 130 миллионов человек.

Зачем преступникам понадобилась такая «операция», остаётся только догадываться…

Тимофей Христенко

По материалам Интернет-ресурсов

