Взрывы на Солнце и магнитные бури на Земле – хронология событий

Новую вспышку и «солнцетрясение» обнаружили астрофизики мира 10 сентября в 19 часов по минскому времени.

Нынешнюю солнечную активность, в общем, причислили к 9,8 из десяти возможных баллов.

Аналитики полагают, что это четвёртая по счёту мощная вспышка за последнюю неделю. Однако учёные утверждают, что вспышек было гораздо больше, если учитывать их по группам и разным классам.

Классы делятся на три группы: C – слабая, M – средняя и X – сильная. По интенсивности используется десятибалльная шкала.

4 сентября – произошло пять взрывов «M» – 4-5 баллов.

6 сентября – «X» – 2,2 балла. В этот же день последовал экстремально сильный взрыв до 9,3 баллов этого класса (самый мощный за 12 лет).

7 сентября отмечено 11 раз вспышка группы «C» в 1,3 балла.

10 сентября – группы «X» в 8,2 баллов.

С магнитными бурями – иная картина. Земляне, как правило, ощутили их через пару дней после выброса солнечной плазмы. Интенсивность бурь – от G1 (слабых) до G5 (экстремально-сильных).

Вот их «график»:

6 сентября – нет.

7 сентября – G2;

8 сентября – G1;

9 сентября – G2;

10 сентября – нет.

В ближайшие дни отголосок нового солнечного возмущения ожидаем «у себя дома» с 13 сентября. Прогнозируется сила бурь – G2.

К этим дням рекомендуют снизить физическую нагрузку, злектронщикам – поберечь технику, а наблюдателям – не терять надежду увидеть полярное сияние.

Тимофей Христенко

По материалам Интернет-ресурсов