Взгляд мужчин на женские недостатки, или Как перестать стесняться своего тела

Далеко не все женщины считают свою внешность и фигуру идеальными. Большинство женщин, наоборот, выискивают в себе все возможные недостатки и очень из-за них переживают. А на какие только хитрости не идут женщины, чтобы скрыть свои существующие и мнимые изъяны!

И в повседневной жизни им это прекрасно удаётся.

А вот занятие любовью для закомплексованной женщины – настоящее испытание. И то, как такая женщина будет пытаться скрыть свои недостатки (опять-таки – существующие и мнимые) в постели, мужчина заметит. И ему это не понравится. Не ваши недостатки произведут на него неприятное впечатление, а ваше странное поведение.

Чтобы этого не произошло, давайте разберёмся: всё ли, что женщина считает некрасивым и пытается спрятать во время занятия любовью, способно отпугнуть мужчину?

Мужчины не обращают внимания на:

Потёкший макияж или растрепавшиеся волосы.

Мужчины прекрасно понимают, что постель – это не то место, где женщина должна во что бы то ни стало сохранить свою причёску и макияж идеальными. Поэтому размазавшаяся тушь или выбившиеся из причёски пряди – это не повод переживать. Мужчину скорее насторожит, если после занятия любовью ваша причёска сохранит свой первоначальный вид.

Гладкость кожи

Многие женщины переживают и не могут расслабиться в постели, если их ноги или зона бикини не идеально выбриты. А вот мужчины признаются, что не обращают на это внимания. Конечно, всё должно быть в пределах разумного: отпускать «бороду» на ногах всё-таки не стоит.

Не идеальная грудь

Грудь – причина комплексов многих женщин и объект обожания многих мужчин. Стремление спрятать грудь, находясь с мужчиной в постели, – откровенная глупость. На этом этапе мужчине уже всё равно, какого она у вас размера – это он оценил заранее.

Небольшой животик или целлюлит

Ямочки на попе или небольшой животик не способны оттолкнуть мужчину, который любит и хочет женщину. Аппетитные формы, наоборот, притягивают мужские взгляды. Главное – ухаживать за собой.

Мужчины обращают внимание на:

Запах

Он должен быть приятным. Для мужчины это важно. Поэтому заранее позаботьтесь о гигиене и приятном ненавязчивом аромате (будь то парфюм или спрей для тела).

Неестественный вид

Ненатуральный цвет кожи после салярия, большое количество тонального крема, накладные ресницы и тому подобные попытки женщин быть красивыми – всё это пугает мужчин гораздо больше, чем не идеально выбритые ноги или маленькая грудь.

Скованность

Мужчины замечают, когда их партнёрша пытается что-то утаить, пряча свой недостаток подальше от его глаз (этим женщина как раз и притягивает внимание мужчины к тому, что так пытается скрыть). Такое поведение отталкивает мужчину, поскольку он не понимает, почему женщина вместо того, чтобы отдаться ощущениям, каждую минуту поправляет причёску или усердно втягивает живот.