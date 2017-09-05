Вышли на третье место

«Славянка» Минск – «Бобруйчанка» – 0:5 (0:3).

«Надежда-СДЮШОР» Могилев – «Бобруйчанка» – 1:4 (1:3).

В 15-м и 16-м турах чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд «Бобруйчанка» снова играла на выезде. Сперва в Минске наша команда встретилась с местной «Славянкой». На эту игру главный тренер бобруйчанок Николай Касаткин выставил следующий состав: Новикова / Ласточкина, Белова (к), Шевчук, Т. Гавриленя (Алилуева, 83) / Третьякова, Бузинова / Дорохова, Анисковцева (Тукаленко, 83), О. Гавриленя / Краснова.

Уже к середине первого тайма гостьи вели с крупным счетом, причем, голевым дублем отметилась Ольга Гавриленя. После перерыва Бузинова реализовала пенальти, а точку в матче поставила форвард Краснова – 0:5 (О.Гавриленя, 13, 17, Анисковцева, 22, Бузинова, 52 (с пенальти), Краснова, 77).

А 2 сентября бобруйские футболистки играли в Могилеве с местной «Надеждой-СДЮШОР». Кадровые проблемы вынудили главкома «Бобруйчанки» сделать перестановки в составе: Новикова / Алилуева (Тукаленко, 45), Белова (к), Шевчук, Адамович / Краснова, Ласточкина / Третьякова, Анисковцева, Бузинова / О.Гавриленя.

Несмотря на кадровый дефицит, приезжая команда провела уверенно стартовый отрезок встречи и к 25-й минуте провела два безответных гола. Правда, спустя 10 минут могилевчанка Капустина воспользовалась оплошностью наших защитниц и сократила отставние в счете. Однако за две минуты до перерыва Анисковцева вновь довела голевой перевес до двух пунктов.

После антракта бобруйские девчата продолжали проводить опасные контратаки и встречные атаки, но пользу из них извлекли лишь однажды. Не осталась без гола наш лучший бомбардир – Краснова, хотя и играла на позиции опорного полузащитника. Татьяна в концовке поединка забила уже свой 14-й мяч в турнире, укрепившись на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата. А итоговый результат – 1:4 (О. Гавриленя, 9, Бузинова, 25, Анисковцева, 43, Краснова, 84).

Серия из трех крупных выездных побед с общим счетом 20:1 позволила «Бобруйчанке» набрать 26 очков, подняться на третье место в турнирной таблице первенства Беларуси, сместив оттуда столичный РГУОР. Наша дружина опережает минчанок на три балла. Правда, теперь их ожидает очная встреча. Она состоится 9 сентября на стадионе имени Александра Прокопенко. Начало матча – в 16.00.

Семен Портовцев