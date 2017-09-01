Выложил своё фото в Фэйсбуке – протокол, суд…

4 сентября, в 14-30, в суде Первомайского района Минска будут судить общественного активиста Леонида Кулакова – по «знаменитой» статье 23.34 КоАП. Судить за его собственную фотографию, которую он разместил на своей странице в Фэйсбуке…

На фото изображён сам Леонид во время одиночного пикета солидарности с Независимым профсоюзом РЭП, против которого недавно развернулась волна репрессий.

Особенность этого дела состоит в том, что правоохранительные органы снова возобновили практику «патрулирования он-лайн». То есть протокол о правонарушении составлен не во время пикетирования, а «задним числом», на основании фотографии, которую бдительные сотрудники обнаружили (может быть – случайно) на бескрайних просторах интернета.

Законность действий правоохранительных органов прокомментировал Л. Судаленко, юрист профсоюза РЭП:

«Нарушал ли Леонид Кулаков порядок проведения массовых мероприятий – вопрос спорный даже с точки зрения нынешнего беларуского законодательства, не говоря уже о международном праве. Прежде всего необходимо доказать, где и когда сделана эта фотография.

«Протокол за фотографию» – далеко не первый подобный случай в Беларуси. Весной этого года гродненские активисты В. Сазонов и В. Хильманович также выложили в сеть фотографии своего пикета, и только на этом основании были привлечены к ответственности – оштрафованы.

Подобные действия «органов», в духе знаменитого романа Дж. Оруэлла «1984», являются полнейшим абсурдом, и их необходимо оспаривать на самом высоком международном уровне».

А сам Леонид не уверен, что сможет на нём присутствовать, так как ему уже вынесено административное взыскание в виде десяти суток ареста за антивоенную акцию – протест против учений «Запад–2017».

Александр Кавалеров