Выборы – в феврале. ОГП – в Бобруйске…

19 ноября наш город посетили представители руководства Объединённой гражданской партии (ОГП), – первый заместитель председателя партии Анатолия Лебедько Василий Поляков, эксперт – политолог, экономист Николай Новиков.

Во время встречи с бобруйскими активистами партии, которая продолжалась более трёх часов, было затронуто и обсуждено множество вопросов из самых разных областей нашей нынешней жизни.

Кроме насущных проблем, таких, как рост цен, безработица, низкий уровень зарплат, и, как следствие, заметное падение уровня жизни, было отмечено полное отсутствие у нынешнего руководства Беларуси каких-либо внятных путей для выхода из нынешнего глубокого экономического кризиса, в котором оказалась наша страна.

Также было отмечено, что, к сожалению, большую часть граждан содержимое собственного холодильника волнует гораздо больше, чем те общественные, политические и экономические проблемы, которые и привели к нынешнему плачевному состоянию беларуской экономики. И, как следствие – к серьезному уменьшению содержимого холодильников – тоже.

Если в ближайшее время не произойдёт каких-либо заметных изменений и подвижек в этих областях нашей жизни, то в ближайшие пару-тройку лет вполне возможен социальный взрыв, что уже показала массовая «февральская революция» нынешнего, 2017 года…

Между тем, несмотря на свою аполитичность, люди уже устали выживать, существовать в таких условиях…

Кстати – ОГП единственная оппозиционная партия в Беларуси, которая имеет своего человека в парламенте, депутата, члена партии, юриста Анну Конопацкую.

ОГП разработало собственную экономическую программу «Миллион новых рабочих мест», которая была опубликована ещё несколько лет назад. Над ней работали ведущие независимые экономисты Беларуси.

На сегодняшний день это единственная реальная альтернатива нынешнему пагубному курсу в экономике, который привёл нашу страну в беспросветный тупик.

Необходимо срочно прекратить глупые и бессмысленные траты бюджетных денег на различные массовые помпезные мероприятия, на строительство всевозможных аляповатых дворцов. Нужно всемерно поощрять мелкий и средний бизнес, развивать частную собственность, пособие по безработице должно быть не менее 100 долларов в эквиваленте, ввести обязательное двуязычие для любого государственного служащего, использовать широкое привлечение иностранного капитала, и т. д., и т.п.

Механизмы, методика, «логистика» – известны. Нужна политическая воля.

Воля на для удержания «собственной» власти, а для создания благ для народа.

Присутствовавшие на встрече бобруйчане буквально засыпали гостей вопросами, пожеланиями, предложениями. Иногда те или иные вопросы в итоге превращались в жаркие дебаты…

Особенно темпераментно обсуждалась тема общения граждан с представителями местной городской власти.

Была затронута и тема предстоящих в феврале выборов в местные советы.

Руководство ОГП призывает граждан принять самое активное участие в этом мероприятии. В настоящее время разрабатывается методика для более успешного участия кандидатов от ОГП в данной выборной кампании.

Кроме того, члены партии намерены присутствовать на выборах и в качестве наблюдателей – на максимально возможном количестве избирательных участков.

Тут есть свой плюс – присутствие членов партии на выборах в качестве наблюдателей, и зафиксированные при этом возможные нарушения, вбросы, фальсификации – в очередной раз напомнят мировому сообществу об этом позорном для 21-го века, для европейской страны, явлении…

Александр Кавалеров