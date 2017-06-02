Выбираем солнцезащитные очки

Наступает лето, а значит пришла пора задуматься о защите глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Выбор солнцезащитных очков – не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Мало руководствоваться принципом «к лицу – не к лицу». Нужно в первую очередь подумать о пользе очков для глаз.

На что же стоит обратить внимание, приобретая солцезащитные очки?

Линзы

Линзы из пластика

Плюсы: их трудно разбить, что обеспечивает безопасность для глаз; они имеют небольшой вес по сравнению со стеклянными.

Минусы: легко царапаются, что не позволяет носить их в сумочке без футляра; пластик пропускает 100% ультрафиолетовых лучей, поэтому линзы из пластика нуждаются в нанесении специального защитного покрытия.

Линзы из стекла

Плюсы: меньше подвержены царапинам; не пропускают ультрафиолетовое излучение, даже если линзы прозрачные.

Минусы: стекло является травмоопасным материалом – активные виды спорта несовместимы со стеклянными солцезащитными очками.

Решая, каким же линзам отдать предпочтение, не стоит забывать и о цели покупки очков. Защита от солнца – это понятно. Но солнце солнцу рознь.

В сезон, когда солнце неактивно, можно воспользоваться косметическими солнцезащитными очками. Они пропускают от 51 до 100% ультрафиолетовых лучей.

Для ношения в городе, где большой поток солнечных лучей не доходит до земли, подойдут универсальные солнцезащитные очки. Такие очки пропускают от 20 до 50 % опасного излучения.

Если вы отправляетесь в горы, то вам необходимо приобрести специальные солцезащитные очки, которые защитят вас от ультрафиолетовых лучей до 90%.

Цвет линз тоже имеет значение

Для отдыха на море лучше выбирать серые или тёмно-зелёные линзы. Отправляясь в горы, желательно взять с собой серые или коричневые очки с зеркальным покрытием.

Оправа

Оправа из пластика легче, чем из металла, но та, в свою очередь, прочнее. Роговая оправа прочная, но достаточно тяжёлая.

Очки не должны быть тяжелыми: от ношения таких очков может разболеться голова. К тому же тяжёлые очки оставляют следы на носу.

Приобретая солнцезащитные очки, спросите у продавца сертификат качества. Если такового нет, откажитесь от покупки в данном магазине, дабы купленные очки не оказались бесполезным крашеным пластиком.

Храните очки в футляре, тем самым защищая их от царапин, время от времени протирайте линзы тканью из микрофибры.

И не забывайте о том, что даже в самых надёжных очках не стоит смотреть прямо на солнце.