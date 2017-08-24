Всё о помидорах

Помидор в переводе с итальянского – золотое яблоко. Родиной этих ягод является Южная Америка. Они там и по сей день встречаются в дикой природе. В средние века помидоры были привезены в Италию, а оттуда распространились на весь мир.
Помидор – ягода?
Возможно, кого-то смутило, что мы назвали помидор ягодой. На самом деле помидор, с точки зрения ботаники, – действительно ягода. А вот по способу выращивания – это овощ. И это ещё не всё. Европейцы относят помидор к фруктам. Но как бы кто его не называл, изумительный вкус и польза помидора очевидна всем.
Как выбирать?
Если вы приобретаете помидоры в магазине, обратите внимание на запах: у зрелых плодов он будет приятным. По размеру предпочтение отдавайте средним (исключением будут розовые сорта – они бывают довольно крупные). Зелёные помидоры используйте только для маринования, так как в них содержится ядовитый соланин.
Польза для здоровья
А теперь посмотрим, что полезного нашему организму могут дать помидоры.
Профилактика онкологических заболеваний
Помидоры содержат антиоксидакнт ликопин, который предотвращает рост и развитие раковых клеток. Помимо этого, в помидорах обнаружено вещество, которое убивает уже существующие раковые клетки – альфа-томатин. Постоянное присутствие помидоров в рационе значительно снизит риск развития рака молочной железы у женщин и рака предстательной железы у мужчин. Исследовано также благотворное воздействие на некоторые виды рака лёгких и поджелудочной железы.
Улучшение работы сердечно-сосудистой системы
Помидоры обязательно стоит включить в свой рацион людям, страдающим ишемической болезнью, стенокардией, гипертонией. Польза для сердца и сосудов объясняется наличием в составе витаминов С, РР и ликопина. Также в состав помидоров входят антоцианы, которые укрепляют стенки мелких сосудов. А семена помидоров разжижают кровь и препятствуют возникновению тромбов.
Нормализация работы желудочно-кишечного тракта
Благодаря лимонной и яблочной кислотам в составе помидоры улучшают аппетит. Рекомендуется употреблять их людям, у которых есть склонность к запорам, поскольку кожица помидоров стимулирует перистальтику кишечника. А клетчатка улучшает пищеварение, усиливает секрецию желудочного сока.
Улучшение состояния мочеполовой системы
Фолиевая кислота нормализует водно-солевой обмен. Благодаря мочегонному эффекту из организма выводится лишняя жидкость, что способствует снижению отёчности. А для мужчин плюс от употребления помидоров ещё и в том, что они снижают вероятность развития импотенции.
Выведение токсичных веществ из организма
Помидоры способствуют выведению шлаков и токсинов. А для курящих помидоры представляют особую ценность, ведь кофейная и линолевая кислоты расщепляют никотиновую смолу и выводят её из лёгких.
Снижение уровня холестерина в крови
Помидоры имеют в своём составе пектиновые вещества, которые регулируют количество холестерина в крови. Поэтому они показаны к употреблению людям с сахарным диабетом и атеросклерозом.
Повышение гемоглобина в крови
В зрелых плодах содержится железо, которое способствует кроветворению. Поэтому помидоры будут полезны больным анемией и беременным, если имеет место дефицит железа.
Повышение иммунитета
Противостоять вирусным инфекциям организму помогают фитонциды и витамин С, которые оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие.
На заметку
Термическая обработка повышает полезные свойства помидоров. Это связано с тем, что во время варки или тушения количество ликопина в них увеличивается.
А вот холод влияет на помидоры отрицательно: они теряют свой вкус и аромат. Поэтому хранить их в холодильнике не рекомендуется.