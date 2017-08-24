Всё о помидорах

Помидор в переводе с итальянского – золотое яблоко. Родиной этих ягод является Южная Америка. Они там и по сей день встречаются в дикой природе. В средние века помидоры были привезены в Италию, а оттуда распространились на весь мир.

Помидор – ягода?

Возможно, кого-то смутило, что мы назвали помидор ягодой. На самом деле помидор, с точки зрения ботаники, – действительно ягода. А вот по способу выращивания – это овощ. И это ещё не всё. Европейцы относят помидор к фруктам. Но как бы кто его не называл, изумительный вкус и польза помидора очевидна всем.

Как выбирать?

Если вы приобретаете помидоры в магазине, обратите внимание на запах: у зрелых плодов он будет приятным. По размеру предпочтение отдавайте средним (исключением будут розовые сорта – они бывают довольно крупные). Зелёные помидоры используйте только для маринования, так как в них содержится ядовитый соланин.

Польза для здоровья

А теперь посмотрим, что полезного нашему организму могут дать помидоры.

Профилактика онкологических заболеваний

Помидоры содержат антиоксидакнт ликопин, который предотвращает рост и развитие раковых клеток. Помимо этого, в помидорах обнаружено вещество, которое убивает уже существующие раковые клетки – альфа-томатин. Постоянное присутствие помидоров в рационе значительно снизит риск развития рака молочной железы у женщин и рака предстательной железы у мужчин. Исследовано также благотворное воздействие на некоторые виды рака лёгких и поджелудочной железы.

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы

Помидоры обязательно стоит включить в свой рацион людям, страдающим ишемической болезнью, стенокардией, гипертонией. Польза для сердца и сосудов объясняется наличием в составе витаминов С, РР и ликопина. Также в состав помидоров входят антоцианы, которые укрепляют стенки мелких сосудов. А семена помидоров разжижают кровь и препятствуют возникновению тромбов.

Нормализация работы желудочно-кишечного тракта

Благодаря лимонной и яблочной кислотам в составе помидоры улучшают аппетит. Рекомендуется употреблять их людям, у которых есть склонность к запорам, поскольку кожица помидоров стимулирует перистальтику кишечника. А клетчатка улучшает пищеварение, усиливает секрецию желудочного сока.

Улучшение состояния мочеполовой системы

Фолиевая кислота нормализует водно-солевой обмен. Благодаря мочегонному эффекту из организма выводится лишняя жидкость, что способствует снижению отёчности. А для мужчин плюс от употребления помидоров ещё и в том, что они снижают вероятность развития импотенции.

Выведение токсичных веществ из организма

Помидоры способствуют выведению шлаков и токсинов. А для курящих помидоры представляют особую ценность, ведь кофейная и линолевая кислоты расщепляют никотиновую смолу и выводят её из лёгких.

Снижение уровня холестерина в крови

Помидоры имеют в своём составе пектиновые вещества, которые регулируют количество холестерина в крови. Поэтому они показаны к употреблению людям с сахарным диабетом и атеросклерозом.

Повышение гемоглобина в крови

В зрелых плодах содержится железо, которое способствует кроветворению. Поэтому помидоры будут полезны больным анемией и беременным, если имеет место дефицит железа.

Повышение иммунитета

Противостоять вирусным инфекциям организму помогают фитонциды и витамин С, которые оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие.

На заметку

Термическая обработка повышает полезные свойства помидоров. Это связано с тем, что во время варки или тушения количество ликопина в них увеличивается.

А вот холод влияет на помидоры отрицательно: они теряют свой вкус и аромат. Поэтому хранить их в холодильнике не рекомендуется.