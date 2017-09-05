Время собирать камни…

Бобруйских «дармоедов-тунеядцев» за мизерную оплату вновь зовут работать на поля.

На этот раз Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома решило «осчастливить» безработных предложением 6 по 20 сентября собирать камни.

За один день труда на полях Бобруйщины «дармоеды» якобы смогут «разбогатеть» на целых 10 рублей. Сумма предполагаемого заработка, однако, никак не вписывается в обещанные «всем по 500». И, разумеется, в стаж эти дни никто собирателям камней начислять не собирается.

Примечательно, что весной бобруйских «дармоедов» уже «рекрутировали» на аналогичную работу, и тогда также за день платили по 10 рублей. Вот только коммуналка и цены за это время существенно подросли.

Желающим направиться на общественные работы следует обратиться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 (с 8-00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00); тел. 70-95-34. При себе нужно иметь паспорт и страховое свидетельство.

Василий Куликов