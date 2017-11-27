Возле деревни Горбацевичи женщина попала под машину

Пострадавшая с тяжелыми травмами находится в больнице.
ДТП произошло 25 ноября, около 17.00, на автодороге «Граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи», в районе деревни Горбацевичи.
46-летняя местная жительница – рабочая агрокомбината «Бобруйский» – внезапно выбежала на дорогу. 33-летний бобруйчанин, находившийся за рулем «Фольксвагена», среагировать не успел…
В результате пешеход получила тяжелые повреждения – сочетанную травму, закрытый перелом голени, перелом позвоночника.
Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Бобруйской центральной больницы.
Проводится проверка.
Василий Куликов