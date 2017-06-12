Возле Бобруйск-Арены появится зал игровых видов спорта?

На территории Бобруйской крепости планируется разместить зал игровых видов спорта в качестве завершения комплекса Ледового дворца.

Предполагается сделать этот зал спортивным объектом, где будут проводиться республиканские соревнования.

Данный проект реализуют за счет средств инвестора, который первоначально планировал построить игровой зал в зоне лесопосадки в районе улицы Шинной и проспекта Строителей.

В данный момент идея находится в разработке. Нужно отметить, что в этом вопросе есть свои нюансы. Поскольку территория крепости, где будут вестись работы, является историко-культурной ценностью. И здесь требуется согласование с Министерством культуры и другими структурами.

Данный объект появится на площадке непосредственно за Ледовым дворцом. А рядом с ним планируется в будущем построить оздоровительный центр.

Елена Широкая

Фото Александра Филюкова