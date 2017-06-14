Восемь врагов красоты

Чтобы хорошо выглядеть, нужно правильно за собой ухаживать. Но далеко не всё, что мы делаем, идёт на пользу нашей внешности.

Вот восемь привычек, от которых стоит раз и навсегда отказаться.

Игнорирование умывания по утрам

Очищать кожу лица нужно не только вечером. Ночью в коже происходят обменные процессы и утром просто необходимо смыть с её поверхности все продукты жизнедеятельности. Иначе они вместе с кремом впитаются обратно в кожу.

Умывание лица мылом

Мыло содержит калийные и натриевые соли, которые вызывают сухость и стянутость кожи. Постоянное использование мыла для умывания лица грозит преждевременным старением кожи.

Использование косметики, содержащей спирт

Чтобы избавиться от жирного блеска на коже, многие девушки используют косметические средства, в состав которых входит спирт. Но эффект от такой косметики временный, проблему жирной кожи она не решает. Лучше использовать специальные лосьоны с подсушивающим действием, которые в своём составе содержат натуральные компоненты.

Слишком частое применение скрабов

Скраб удаляет не только мёртвые клетки кожи, но и её защитный слой. Если использовать данное средство чаще, чем это рекомендовано (1-2 раза в неделю), то кожа станет слишком чувствительной и склонной к аллергическим реакциям.

Совмещение выщипывания бровей с нанесением макияжа

Выщипывание бровей приводит к покраснению, а иногда и раздражению кожных покровов. Нанесение косметики на раздражённую кожу не лучшим образом отразится на вашей внешности. Поэтому процедуру выщипывания бровей лучше проводить вечером. Ночью у кожи будет достаточно времени, чтобы успокоится и восстановится.

Использование пудры в течение дня

Нанесение пудры – завершающий этап нанесения макияжа. Пудра придаёт коже лица бархатистый и ухоженный вид. Но не стоит «припудривать носик» несколько раз в течение дня, поскольку частое использование пудры закупоривает и загрязняет поры. Для устранения жирного блеска лучше использовать специальные матирующие салфетки, а не пудру.

Касание лица руками

На руках человека живёт более 200 видов бактерий. Не всегда в течение дня есть возможность хорошо вымыть руки. Именно поэтому стоит отучить себя от привычки касаться кожи лица руками.

Расчёсывание мокрых волос

Расчёсывание мокрых волос приводит к сечению кончиков. Поэтому перед расчёсыванием высушите волосы. Лучше дать волосам высохнуть естественный путём, поскольку частое использование фена тоже является причиной ломкости.