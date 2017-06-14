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Восемь врагов красоты

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Восемь врагов красоты, советы по уходу за кожей

Чтобы хорошо выглядеть, нужно правильно за собой ухаживать. Но далеко не всё, что мы делаем, идёт на пользу нашей внешности.

Вот восемь привычек, от которых стоит раз и навсегда отказаться.

Игнорирование умывания по утрам

Очищать кожу лица нужно не только вечером. Ночью в коже происходят обменные процессы и утром просто необходимо смыть с  её поверхности все продукты жизнедеятельности. Иначе они вместе с кремом впитаются обратно в кожу.

Умывание лица мылом

Мыло содержит калийные и натриевые соли, которые вызывают сухость и стянутость кожи. Постоянное использование мыла для умывания лица грозит преждевременным старением кожи.

Использование косметики, содержащей спирт

Чтобы избавиться от жирного блеска на коже, многие девушки используют косметические средства, в состав которых входит спирт. Но эффект от такой косметики временный, проблему жирной кожи она не решает. Лучше использовать специальные лосьоны с подсушивающим действием, которые в своём составе содержат натуральные компоненты.

Слишком частое применение скрабов

Скраб удаляет не только мёртвые клетки кожи, но и её защитный слой. Если использовать данное средство чаще, чем это рекомендовано (1-2 раза в неделю), то кожа станет слишком чувствительной и склонной к аллергическим реакциям.

Совмещение выщипывания бровей с нанесением макияжа

Выщипывание бровей приводит к покраснению, а иногда и раздражению кожных покровов. Нанесение косметики на раздражённую кожу не лучшим образом отразится на вашей внешности. Поэтому процедуру выщипывания бровей лучше проводить вечером. Ночью у кожи будет достаточно времени, чтобы успокоится и восстановится.

Использование пудры в течение дня

Нанесение пудры – завершающий этап нанесения макияжа. Пудра придаёт коже лица бархатистый и ухоженный вид. Но не стоит «припудривать носик» несколько раз в течение дня, поскольку частое использование пудры закупоривает и загрязняет поры. Для устранения жирного блеска лучше использовать специальные матирующие салфетки, а не пудру.

Касание лица руками

На руках  человека живёт более 200 видов бактерий. Не всегда в течение дня есть возможность хорошо вымыть руки. Именно поэтому стоит отучить себя от привычки касаться кожи лица руками.

Расчёсывание мокрых волос

Расчёсывание мокрых волос приводит к сечению кончиков. Поэтому перед расчёсыванием высушите волосы. Лучше дать волосам высохнуть естественный путём, поскольку частое использование фена тоже является причиной ломкости.

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