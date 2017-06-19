Война миров: «Красный пищевик» пожаловался на «Евроторг»

Производитель считает, что торговые сети слишком много накручивают при продаже товара.

17 июня мы давали общий материал на эту тему, подготовленный нашими коллегами. Теперь – даем подробности, именно по нашему, бобруйскому предприятию.

В мае руководство ОАО «Красный пищевик» отправило жалобу в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Суть ее сводится к тому, что бобруйское предприятие отдает в торговые сети ООО «Евроторг» пачку зефира за один рубль с НДС, а в магазинах она продается уже за 1,65 рублей. Таким образом наценка доходит до 60 процентов!

Также пищевики отметили, что сеть платит им с задержкой в 80 – 100 дней.

Вызвал недовольство у кондитеров и тот факт, что бобруйский зефир на полках вытесняется импортным.

Получив жалобу, МАРТ приступило к расследованию условий доступа товаров в торговые сети, и не только – «Евроторга».

Василий Куликов