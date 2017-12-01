Во вторых таймах – провал

«Березина» – РГУОР-БНТУ-2 Минск – 28:28 (16:14).

«Витебчанка» Витебск – «Березина» – 29:24 (12:15).

В конце ноября бобруйская «Березина» сыграла два матча в чемпионате Беларуси по гандболу среди женских команд. Вначале наша команда на своей домашней площадке в Белыничах принимала столичный РГУОР-БНТУ-2.

В первом круге в гостях бобруйчанки неожиданно проиграли соперницам и, конечно же, хотели дома исправить недоразумение. Увы, в полной мере сделать им это не удалось. Выиграв первый тайм с перевесом в два мяча, во втором хозяйки уступили с той же разницей. В итоге, встреча закончилась вничью – 28:28 (Стефанская – 9, Руденко – 6, Вакулова – 5, Речиц – 4). На 9 голов нашего лучшего бомбардира Вероники Стефанской, минский – Полина Троян – ответила 11-ю.

Похожий сценарий наблюдался и в выездной игре 29 ноября, которую наш главный снайпер пропускал. В Ушачах бобруйскую дружину принимала «Витебчанка» из Витебска. Здесь подопечные тренера Сергея Баркина еще более уверенно выиграли первую половину встречи – 15:12. Однако после перерыва гостьи были просто разгромлены с перевесом в восемь голов. Итоговый результат неутешителен для бобруйчанок – 29:24 (Руденко – 6, Ветрова – 5, Кулик, Григоревич, Вакулова – по 4).

После 11-ти сыгранных поединков «Березина» с тремя набранными очками располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице первенства страны. Завершит первую половину кругового турнира бобруйская команда домашним поединком с чемпионом Беларуси – «Гомелем».

Семен Портовцев