Вновь продублировали результат первого матча

«Металлург-2» Жлобин – «Бобруйск» – 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).

«Металлург-2» Жлобин – «Бобруйск» – 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

3 и 4 декабря «Бобруйск» после двух домашних матчей Открытого чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой в высшей лиге со жлобинским «Металлургом-2» пожаловал к географическим соседям с ответным визитом. И в Жлобине бобруйчане, как и неделю ранее у себя дома, в каждой из встреч забросили по три шайбы, однако этого для набора очков не хватило.

В первом поединке гости повели в счете, когда их полная пятерка играла против троих соперников. Правда, ближе к концу периода хозяева льда ответили голом, также реализовав большинство. После обмена шайбами во второй трети, «металлурги» в заключительном периоде трижды кряду использовали лишнего хоккеиста и решили исход игры в свою пользу – 6:3 (Чабан, 9, 55, Пархимович, 26). Любопытно, что Чабан поучаствовал во всех трех взятиях ворот и дважды при этом реализовал большинство.

Еще более любопытно то, что точно также, как и в Бобруйске, повторный матч завершился с таким же счетом, как и первый. Однако, на сей раз, жлобинчане не стали откладывать дело до третьего периода, а решили судьбу встречи уже на экваторе игры, в меньшинстве поведя со счетом 4:1. Все, чего удалось добиться «горожанам» – это сыграть последнюю треть поединка вничью, что и предопределило дублирование результата первого матча – 6:3 (Чабан, 17, Цыро, 32, Пархимович, 45).

После четырех поражений в середине кругового турнира от жлобинских хоккеистов «Бобруйск» остается на последнем месте в таблице первенства в высшей лиге. У нашей команды имеется в активе 6 набранных очков после 28-ми сыгранных встреч.

В ближайший уикенд в гости к нашим землякам наведается минский «Юниор». Первая встреча на льду «Бобруйск-Арены» состоится в субботу, 9 декабря в 17.00, а повторная – на следующий день в 13.00.

Семен Портовцев

Фото Владимира Шарникова