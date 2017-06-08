Внимание! Опасная еда

Броская реклама и яркая упаковка – совсем не гарантия качества. Долгие сроки хранения и быстрота приготовления – не те параметры, которыми стоит руководствоваться, выбирая продукты питания.

Вот некоторые продукты, которые следует навсегда вычеркнуть из списка своих покупок…

Молоко длительного хранения

О пользе молока знают все. Но не всё молоко одинаково полезно. На сегодняшний день на прилавках магазинов можно легко отыскать молоко со сроком хранения 2-6 месяцев. Не стоит покупать такой продукт, в нём нет ничего натурального и полезного. Натуральные молочные продукты имеют срок годности не больше 3-х суток.

Обезжиренная молочная продукция

Мы приобретаем обезжиренную молочную продукцию, полагая, что она избавит нас от лишних килограммов и принесёт пользу организму. Но на самом деле это не так. Многочисленные исследования показали, что обезжиренные продукты перенасыщены сахаром и усилителями вкуса.

Маргарин и спред

Нашему организму необходимо не менее 10 г. масла ежедневно. Но это должно быть качественное масло с процентом жирности не менее 82,5. В маргаринах и спредах присутствуют в большом количестве трансжиры, которые являются причиной многих серьёзных заболеваний.

Продукты быстрого приготовления

То, что кажется таким удобным, на самом деле представляет серьёзную угрозу для здоровья. Картофельный порошок, сухая лапша и бульонные кубики – в основном продукты синтетического происхождения. Натурального в них практически ничего нет, а вот химических добавок – сколько угодно.

Полуфабрикаты

Привлекают нас быстротой приготовления. Но большинство таких продуктов содержат большое количество соли, консервантов, усилителей вкуса и пищевых красителей. А они, накапливаясь в организме, провоцируют лишний вес и снижение иммунитета.

Сосиски и сардельки

В составе этого продукта содержится в лучшем случае 50% мяса. В большинстве же случаев – 10%. Всё остальное – это шкура, хрящи, животные и растительные жиры, соевый белок, крахмал, ароматизаторы, красители, загустители и фенольные соединения. Вряд ли всё вышеперечисленное пойдёт вам на пользу.

Малосольная красная икра

Икра имеет небольшой срок хранения. Она будет храниться дольше только в замороженном виде или если в неё добавить много соли. В малосольную же икру добавляют уротропин – вещество, способное спровоцировать ряд серьёзных заболеваний.

Майонез и кетчуп

Состав этих продуктов говорит сам за себя: модифицированный крахмал, сахар и сахаразаменители, ароматизаторы, эмульгаторы, консерванты. Не стоит поедать всё это в большом количестве, лучше приготовить домашний майонез или заправить салат натуральным растительным маслом или сметаной.

Фрукты и ягоды в несезон

Несмотря на то, что очень хочется полакомиться сочными фруктами и ягодами, лучше дождаться сезона. В несезонных фруктах и ягодах нет ни пользы, ни вкуса и аромата, а лишь большое количество различных «удобрений», которые могут стать причиной отравления.

Сладкая газированная вода

Полагать, что сладкие газированные напитки утолят жажду – ошибочно. Высокая концентрация сахара в такой воде, наоборот, провоцирует желание пить. И вы будете снова и снова покупать бутылочку сладкого напитка. А это чревато диабетом, проблемами с почками и сердцем. Нет ничего лучше для уталения жажды, чем простая чистая вода.

Вино из винного порошка

Натуральное красное и белое вино, употребляемое в умеренных количествах, является прекрасным антиоксидантом и источником витаминов и микроэллементов. «Порошковое вино» полностью теряет свои полезные свойства. В нём остаются только синтетическая и алкогольная составляющая. Поэтому вина лучше преобретать в специализированных магазинах.