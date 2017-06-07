Внимание! Объявлен запрет на ловлю сома

С 31 мая по 1 июля в Бобруйске и Бобруйском районе запрещена ловля сома.

Незаконная добыча особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин.

Кроме того, на них будет наложен административный штраф – 50 базовых величин. А в случае, если ущерб от нелегальной рыбалки составит 100 и более базовых, может быть возбуждено уголовное дело.

Сом европейский, обитающий в реках Беларуси, ранее был занесен в Красную книгу; после своевременного запрета на ловлю редкой рыбы популяция сомов возросла.

В настоящий момент сом выведен из списка Красной книги и запрет на его ловлю действует только в период нереста.

Подготовила Елена Широкая