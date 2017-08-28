Вместо людей – электротрактор

В ближайшее время в Беларуси собираются изобрести трактор на аккумуляторных батареях. Об этом заявил СМИ генеральный директор научно-практического центра по механизации сельского хозяйства Национальной Академии наук РБ Сергей Яковчик.

Преимущество новой машины в том, что она не будет нуждаться ни в топливе, ни в механизаторах.

Электричество заменит топливо, а система навигации GPS – трактористов.

Как считает «главный изобретатель», в последнее время в инновациях применяется точная и умная робототехника. И в сельском хозяйстве, в вопросе земледелия, она необходима.

А вот куда в перспективе будут девать людей при замене их на «роботов», пока остаётся загадкой.

Между тем уровень безработицы не уменьшается, а наличие свободных рабочих мест по стране не увеличивается.

Тимофей Христенко