Власти запретили Светлане Алексиевич встретиться с земляками

Местные чиновники сделали лауреату Нобелевской премии «подарок» на день рождения.

Уважают во всем мире, а что на Родине? День рождения сегодня отмечает Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии в области литературы в 2015-м году.

Писательница хотела провести этот день на малой родине, встретившись с земляками в Гомеле и Копаткевичах, где она училась в школе. Но эти планы пришлось поменять из-за местных чиновников, передает «Белсат».

«На фоне тех звонков со всего мира, которые я сегодня получаю, мне пришло письмо. Пишут что областная библиотека отказалась принимать и я боюсь, что у школы в Копаткевичах могут возникнуть проблемы. Родина пугает», — прокомментировала происшествие писательница.

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