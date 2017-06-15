Виталий Рымашевский: Cиловики «наработали» на санкции

КГБ и МВД – главные «виновники» продления США санкций в отношении белорусских чиновников.

Работа КГБ и МВД принесла свои результаты – США продлили санкции в отношении властей Беларуси. Так прокомментировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский продление президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении белорусских властей, пишет bchd.info.

«За введение санкций в отношении страны, а также за международную изоляцию полностью ответственны репрессивные органы белорусского власти — МВД и КГБ. Их действия за последние полгода: брутальные аресты мирных демонстрантов, «Дело патриотов», нарушение права на свободу слова — совершенно дискредитировали Беларусь на международном уровне. Все усилия МИД улучшить имидж страны были напрасны», – отметил он.

Сопредседатель БХД напомнил, что в письме Дональда Трампа к Конгрессу отмечается, что «действия некоторых белорусских политиков подрывают демократические процессы страны», а «коррупция и нарушение прав человека в Беларуси являются угрозами для нацбезопасности и внешней политики США».

https://charter97.org/