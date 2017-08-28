Вернётся тепло

В ближайшие дни будет преобладать холодный температурный фон. Ожидается пасмурная погода с небольшими моросящими осадками. Скорость ветра, дующего все еще с Севера, – 5-7 метров в секунду. Температура – на протяжении дня – +10 +18°С. Атмосферное давление будет расти.

В середине недели ветер перейдет на южный, юго-восточный умеренный.

К концу недели ожидается повышение температуры, но очень жарко не будет. Местами, возможно, пройдут дожди с грозами. Атмосферное давление начнёт падать. Ветер сменится на северный. Температура ночью составит +13…+18°С, днём воздух прогреется до +20…+25°С.

Тимофей Христенко