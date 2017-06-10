«Велком» хочет отключить мобильную связь бобруйскому активисту

Причина – неуплата штрафа за участие в митинге «нетунеядцев».

Преподаватель Бобруйского лесотехнического техникума, местный лидер Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Юрий Гриневецкий сообщил, что мобильный оператор «Велком» угрожает заблокировать его телефонный номер. Хотя задолженностей за услуги связи у него не имеется.

Активисту позвонили из офиса «Велком», поставив перед фактом: он должен заплатить штраф 30 базовых величин (690 рублей) за участие в бобруйском митинге «нетунеядцев», который проходил 12 марта. Иначе – через три дня его номер заблокируют.

Однако, по словам Юрия Гриневецкого, согласно законодательству, он имеет 30 дней на оплату штрафа после рассмотрения его жалобы в областном суде, которая рассматривалась 23 мая. Приговор хоть и оставили в силе, однако до срока выплаты штрафа еще далеко. Задолженностей за мобильную связь у Юрия Гриневецкого не имеется.

Активист позвонил судебным исполнителям и предупредил их о том, что если давление на него продолжится, и его отключат от связи, он обратиться в прокуратуру.

Василий Куликов