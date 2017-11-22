В Жлобинском районе женщина серьезно пострадала, разжигая котел бензином

У хозяйки дома оказалось обожжено треть тела.

Инцидент произошел 19 ноября, около 16.00, в Жлобинском районе. 35-летняя женщина пыталась разжечь котел на твердом топливе с помощь бензина. Однако произошла вспышка паров, и ее одежда воспламенилась.

На отчаянные крики пострадавшей примчался муж. Покрывалом ему удалось сбить пламя, но при этом он обжег себе кисти руки.

С диагнозом «термические ожоги пламенем кожи головы, шеи, грудной клетки, верхних конечностей 1, 2, 3 степени 30 − 35% тела» медики доставили женщину в реанимацию местной больницы.

Мужчина от госпитализации отказался.

Василий Куликов