в Витебске замечены "зеленые человечки", без опознавательных знаков

В Витебске накануне масштабных российско-беларуских военных учений «Запад-2017» были замечены «зелёные человечки» – вооружённые люди в камуфляже, без опознавательных знаков.

Уже несколько дней независимые беларуские СМИ и пользователи интернета дружно перепечатывают фотографию, сделанную в Витебске, в одном из городских трамваев.

Подпись автора фото похожа на крик отчаяния: «Появились люди с автоматами в военной форме, без опознавательных знаков! С «калашами» ездят в транспорте, и никто им ничего не делает!»

Вопросы действительно тут есть. Если это военные и они прибыли на учения – почему они без опознавательных знаков? И почему они возят с собой в общественном транспорте автоматы расчехлёнными, т.е. с нарушением закона, инструкций?

Почему нет комментариев по этому вопросу со стороны пресс-служб беларуских МО и МВД?

Тут можно вспомнить, что еще месяц тому назад в Бресте была замечена колонна российской военной техники с солдатами в камуфляже российского образца.

Между тем масштабы объявленных учений «Запад-2017» вызывают настороженность в соседних с Беларусью странах. Впрочем, и у руководства блока НАТО – тоже.

Особенные опасения такая концентрация российских войск вызывает в Украине. Местные СМИ напоминают, что от беларуской границы до столицы страны, Киева, чуть менее 200 километров.

Министр обороны Украины С. Полторак заявил, что «в Киеве не исключают вооружённой провокации под любым надуманным предлогом со стороны России во время учений «Запад-2017».

Остаётся только полагаться на заверения беларуского правителя, «что территория Беларуси никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины».

Александр Кавалеров