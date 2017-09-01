В Вильнюсе нашли останки Кастуся Калиновского?

На горе Гедимина литовские археологи проводят раскопки, которые приводят к сенсационным находкам.

Совсем недавно были идентифицированы останки известного героя антироссийского восстания 1863 – 1864 годов Зигмунда Сераковского, казненного в 1863 году.

И вот теперь в литовской прессе появилось утверждение профессора Кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантаса Янкаускаса: «Есть достаточно доказательств того, что среди находок есть и останки Кастуся Калиновского».

По словам профессора, для окончательного подтверждения необходимо закончить исследование всех найденных на горе Гедимина останков. Если не найдется другой «кандидат», который будет лучше подходить, и с которым совпадет большинство доказательств, то тогда это утверждение станет стопроцентным фактом.

Кастусь Калиновский являлся руководителем повстанцев. Он не признавал российскую власть своей для белорусов, призывая народ воевать «за своего Бога, за свое право … за свою Родину».

Его казнили 10 (22) марта 1864 года через повешение в Вильне (Вильнюсе) на Лукишской площади.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств