в Украине раскрыто убийство, экс-депутата Дениса Вороненкова

Заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с ФСБ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что дело об убийстве беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова раскрыто. Заказчик находится на территории России, имеет отношение к криминальным кругам РФ и ведет активные контакты с ФСБ. Исполнителями преступления являлись в основном граждане Украины, большинство из них задержаны. Один из них – некий Ярослав Тарасенко. По версии следствия, он являлся водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия, и который должен был его забрать после совершения преступления.

Полностью результаты уголовного дела будут раскрыты, лишь тогда, когда позволят интересы следствия.

Убийство Дениса Вороненкова произошло 23 марта в центре Киева. Нападавший скончался в реанимации от полученных ран после перестрелки с охранником бывшего депутата.

Ранее вдова Дениса Вороненкова – певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявляла, что убийство ее мужа заказали российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ. Судя по всему, ее предположения оправдались.

Дениса Вороненкова лишили депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы в 2014 году. В октябре 2016 года он вместе с семьей сбежал в Украину. Денис Вороненков являлся одним из важнейших свидетелей по делу госизмены экс-президента Виктора Януковича. По мнению украинских политологов, его убийство стало показательной казнью свидетеля в стиле Кремля…

Василий Куликов,

по сообщению информационных агентств