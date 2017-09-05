В Старых Дорогах пройдёт спортивный фестиваль с крупными денежными призами

29-30 сентября в Старых Дорогах состоится 30-й юбилейный фестиваль бега «Языльская десятка».

В соревнованиях могут принять участие все желающие, имеющие допуск врача по состоянию здоровья. Возрастная категория участников определяется по году рождения.

Среди номинаций представлены: «Пятисотка» (500 метров для детей 7-11 лет), «Школьный командный забег» (2 500 метров для юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, представляющих команды учреждений общего среднего образования и специализированных учебно-спортивных учреждений), «Корпоративный забег» (2 500 метров для команд предприятий и организаций Минской области и других регионов страны с числом работающих до 500 человек и свыше 500 человек), «Стародорожские забеги» (60 метров для детей 4-6 лет), «Языльская десятка» (10 км), «Семейная эстафета 3 х 500 метров».

Награждение участников будет проводится сразу после забегов в каждой возрастной группе.

Участники, показавшие лучшие результаты (10 мужчин и 10 женщин) в номинации «Языльская десятка» награждаются дипломами, медалями и денежными призами в сумме от 30 до 2000 рублей.

Заявки на участие в Фестивале можно отправить в электронной форме на сайт Белорусской федерации легкой атлетики http://bfla.eu/.

Справка «БК»: Соревнования по бегу впервые прошли 6 ноября 1988 года в деревне Языль Стародорожского района. Свое название «Языльская десятка» фестиваль получил в 1992 году, а годом позднее появился символ пробега – «Буслик».

Егор Коренищев