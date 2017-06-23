В Слуцке собака едва не загрызла ребенка

Покусанный восьмилетний мальчик находится в больнице.

ЧП случилось вечером 21 июня. В Слуцке, в районе коттеджей на «Чехова-Ивановского», группа детей гуляла возле нежилого дома. В какой-то момент к ним подошла овчарка в ошейнике.

Ребята угощали ее ягодами, и вдруг собака укусила восьмилетнего мальчика за руку. Ребенок бросился наутек, однако пес рванулся за ним, догнал и укусил его за ногу. Лишь после криков детей собака оставила жертву в покое, убежав.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, наложили швы на предплечье и бедро. Теперь ему предстоит пройти курс вакцинации и лечения.

Отец и мать ребенка в этот же вечер пытались отыскать собаку, прочесывая злополучный район. Однако поиски не увенчались успехом.

Родителям следует знать и постоянно объяснять детям, что собак на улице гладить очень опасно. В случае агрессивного поведения животного жертве не следует размахивать руками, кричать (однако могут помочь возгласы «Фу!», «Кошка!»), отводить глаза, поворачиваться спиной, убегать. Также при нападении может помочь горсть земли, брошенная в глаза или пасть псу.

Василий Куликов