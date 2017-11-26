В Польше произошло землетрясение

В ночь на 26 ноября на юго-западе Польши произошло землетрясение.
Согласно мониторингу магнитуда достигала 3-4 баллов.
Эпицентры трёх подземных толчков располагались на глубине от 2 до 10 км, вокруг населённого пункта Польковице (51° северной широты и 16° восточной долготы) и в 150 км северо-западнее Вроцлава.
О последствиях природного катаклизма пока не сообщается.
Между тем ежедневно на планете фиксируется около сотни очагов землетрясений.
Бобруйск от эпицентра сейсмоактивности находился, примерно, в одной тысячи километров.
Каких-либо колебаний земной коры в нашем регионе замечено не было.
Тимофей Христенко