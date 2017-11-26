В Польше произошло землетрясение

В ночь на 26 ноября на юго-западе Польши произошло землетрясение.

Согласно мониторингу магнитуда достигала 3-4 баллов.

Эпицентры трёх подземных толчков располагались на глубине от 2 до 10 км, вокруг населённого пункта Польковице (51° северной широты и 16° восточной долготы) и в 150 км северо-западнее Вроцлава.

О последствиях природного катаклизма пока не сообщается.

Между тем ежедневно на планете фиксируется около сотни очагов землетрясений.

Бобруйск от эпицентра сейсмоактивности находился, примерно, в одной тысячи километров.

Каких-либо колебаний земной коры в нашем регионе замечено не было.

Тимофей Христенко