В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет

Два человека, находившихся на борту, погибли.

Трагедия произошла второго сентября, в Балашихе (Московская область), во время выступления и показательных полетов авиации, связанных с 70-летием «кукурузника».

Самолет Ан-2 во время выполнения трюка неожиданно потерял высоту, задел крылом полосу и врезался в землю. В последние секунды до трагедии пилот сумел увести воздушное судно от толпы зрителей. Сразу после падения оно разрушилось на части и загорелось. Погибли два человека – 49-летний командир Дмитрий Сухарев (призер чемпионатов мира, Европы и России по авиаралли) и 30-летний Борис Тылевич (второй летчик).

Основная причина крушения самолета – пилот не справился с управлением.

После крушения самолета полеты на авиашоу были прекращены.

Василий Куликов, по сообщениям информационных агентств