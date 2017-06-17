В Москве задержали бобруйчанина – члена банды Молнара

50-летний Юрий Мешечек скрывался в российской столице от белорусских оперативников.

Подозреваемого задержали 15 июня в квартире в Москве. Сейчас решается вопрос о его передаче правоохранителям Беларуси.

По версии следственных органов, бобруйчанин возглавлял организованную преступную группу, члены которой завладевали чужой недвижимостью, и сам лично является причастным к незаконному завладению около 70 объектов.

Когда началась «охота» на «молнаровцев», Юрий Мешечек сумел сбежать от белорусских «пинкертонов» в Россию. И, несмотря на то, что подозреваемый полностью прекратил общение с родственниками и знакомыми, надеясь остаться на свободе, его все же через несколько лет выследили…

Напомним, членов так называемой банды Молнара, состоявшей из 27 жителей нашего города, осудили 31 мая. Им вменили в вину создание преступной организации, разбои, вымогательство, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, грабежи. Обвиняемые получили от 5 до 18 лет лишения свободы.

Василий Куликов