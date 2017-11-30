В Москве увековечат память «Шерлока Холмса» из Бобруйского уезда

Памятник руководителю уголовного сыска Российской империи Аркадию Кошко установят до конца декабря 2019 года.

Мосгордума одобрила решение об увековечивании знаменитого сыщика, родом из Бобруйского уезда, еще первого марта 2017 года. Стоимость установки памятника оценили в 20 миллионов российских рублей.

И вот сегодня, 30 ноября, на сайте мэра Москвы сообщили, что памятник установят около здания Главного управления МВД России по Москве. Дата его открытия, правда, указали «расплывчато»: до конца декабря 2019 года.

В Бобруйске памятник нашему знаменитому земляку (и его брату Ивану, который губернаторствовал в российских Пензе и Перми) установили в 2012 году возле управления внутренних дел.

Аркадий Кошко родился в 1867 году в деревне Брожка в богатой и знатной шляхетской семье. Начал восхождение по карьерной лестнице в 1894 году, с рядового инспектора в Риге, и дослужился до заведующего всем уголовным розыском Российской империи.

После большевистского переворота семья Кошко бежала сначала в Украину, затем в Турцию. А скончался «Шерлок Холмс Российской империи», как его тогда называли, 24 декабря 1928 года в Париже.

Аркадий Кошко является автором трехтомника «Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции и заведывающего всем уголовным розыском Империи».

По этим книгам была создана многосерийная лента «Короли российского сыска», а в 2004 году Кира Муратова сняла фильм «Настройщик».

Василий Куликов