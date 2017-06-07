В Минском районе в ДТП погиб бобруйчанин

Автомобиль из-за технической неисправности перевернулся, а пассажира выбросило из салона…

Трагедия случилась четвертого июня, в 16.15, на 135 километре трассы М1, возле агрогородка Гатово (Минский район). 33-летняя бобруйчанка, управлявшая внедорожником «Тойотой», не справилась с управлением, автомобиль занесло на разделительный газон, а затем он перевернулся. Одного из пассажиров – 44-летнего бобруйчанина – выбросило из авто, и он скончался на месте. Второму жителю нашего города посчастливилось выжить, – он, как и водитель внедорожника, находится в больнице.

Предварительная причина ДТП – техническая неисправность автомобиля. Проводится проверка.

Василий Куликов