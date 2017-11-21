В «ЛНР» произошел переворот?

Центр Луганска патрулируют вооруженные стрелковым оружием люди в военной форме.

В самопровозглашенной «Луганской народной республике» начались разборки между главарями. Накануне руководитель незаконного вооруженного формирования «ЛНР» Игорь Плотницкий в связи с возбуждением уголовного дела отстранил от «должности министра внутренних дел» Игоря Корнета, которого уличили в захвате жилья местной жительницы.

Однако тот подчиняться отказался, забаррикадировавшись в здании т. н. «МВД ЛНР». После этого на улицах Луганска появились вооруженными людьми в военной форме без знаков отличия со стрелковым оружием, минометами и бронетехника.

Игорь Плотницкий, который утром 21 ноября находился на рабочем месте, приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Военные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и Народного совета распущены по домам.

По словам местных жителей, этими неизвестными людьми заблокированы некоторые участки улиц, они не пропускают автомобили и пешеходов.

Тем временем российские СМИ поспешили сообщить, что в центре Луганска проходят плановые антитеррористические учения. Однако все указывает на то, что это – дезинформация, и на самом деле там происходят банальные разборки. В городе также отключена мобильная связь, телевидение и радио.

Появились и первые комментарии на события украинских официальных лиц. Так член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий и отстраненный с поста министра внутренних дел «ЛНР» Игорь Корнет конфликтуют, потому что «не поделили между собой доходы от преступной деятельности».

«Очень надеюсь, что они там друг друга перестреляют…» – добавил он.

Василий Куликов,

по сообщениям информационных агентств