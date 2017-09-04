В КНДР – и взрыв атомной бомбы, и землетрясение…

3 сентября в Северной Корее произошло мощное землетрясение. Эпицентр с силой 6,3 балла находился в 22 км к северо-востоку от города Санджибаегам и в четырёхстах километрах от Пхеньяна. То есть – на ядерном полигоне.

Сейсмологи признали, что именно последнее ядерное испытание явилось причиной катаклизма.

Перед «природной катастрофой», после «эксперимента», президент страны Ким Чен Ын заявил, что его страна разработала самую передовую атомную бомбу и испытала её.

Однако планета Земля – отреагировала, подала свой природный «голос»…

Толчки землетрясения также ощущались в Приморье (Россия). В районе Владивостока они достигали 6,7 баллов. В самом городе – 5,6 баллов.

Мониторинг окружающей среды провели также Япония, Китай и Южная Корея, где были отмечены отголоски стихии. По предварительной оценке, повышения уровня радиации, каких-либо других отклонений от нормы (кроме, видимо, «отклонений» самого Ким Чен Ын ) выявлено не было. О жертвах и разрушениях также ничего не сообщается.

Тимофей Христенко

Фото с сайта gismeteo.by